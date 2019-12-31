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Çevrim ailesinin acı günü

Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim hayatını kaybetti.


Karaciğerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören 58 yaşındaki Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Çevrim, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.


Mehmet Ali Çevrim'in cenazesi Hacılar Camii Kebir'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, hacılar mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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