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Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı

Kayseri’de ’Nitelikli yağma ve parada sahtecilik’ suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 'Nitelikli yağma ve parada sahtecilik' suçlarından kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası olan şahıs cezaevinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'Nitelikli Yağma ve Parada Sahtecilik' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezasını infaz ederken Kayseri Bünyan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı mahallesinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Y.K.'yı yakaladı.


Y.K., Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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