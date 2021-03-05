İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezalarını tamamladılar

Hes Kablo Kayserispor’da Zoran Kvrzic ve Gustavo Campanharo cezalarını tamamladılar.

Hes Kablo Kayserispor'da Zoran Kvrzic ve Gustavo Campanharo cezalarını tamamladılar.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo ve Zoran Kvrzic takıma döndü. Demir Grup Sivasspor maçında gördükleri sarı kartalar ile cezalı duruma düşen her iki oyuncusu ligin 28.haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında oynamayarak cezalarını tamamladılar. Hem Gustavo Campanharo hem de Zoran Kvrzic cezalarını tamamlayarak Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında yeniden forma giyebilecekler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.