Chanel Mokango ilk maçına çıktı

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Chanel Mokango ilk maçında takımın en skorer ismi oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 23. haftasında deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'a konuk oldu. Rakibini deplasmanda 61-57 mağlup ederek galibiyet hasretine son veren sarı kırmızılılar küme düşme hattının üzerine çıktı. Melikgazi Kayseri Basketbol geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Chanel Mokango ilk maçını Antalya Toroslar Basketbola karşı oynadı. İlk maçında 36 dakikada 21 saniye süre alan Chanel Mokango 16 sayı üretti. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncu ilk maçında performansı ile göz doldurdu.

16 sayı ile en skorer isim olan Chanel Mokango'yu 15 sayı ile Şuğranur Hatice Sönmez ve 12 sayı ile Lyndra Weaver takip etti.