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CHP İl Başkanı Ümit Özer:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer, 8 Mart Dünya Emekçiler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “8 Mart’ta kadınlar özgürce haykırabiliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ümit Özer, 8 Mart Dünya Emekçiler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “8 Mart'ta kadınlar özgürce haykırabiliyor” dedi.


CHP İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindeki heyet 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Özer, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadınlarımızın kendisini toplumda eşit görmeyen çağ dışı zihniyete karşı eşit, hak ve özgürlük için başkaldırdığı, kadını sömüren aşağılayan sistemlere karşı kadına yönelik şiddeti 1 gün dahi olsa duyurabildiği 1 yılın 360 günü bu mücadelede sesini duyurmaya çalıştığı ama sadece bugün kendini ifade edip özgürce haykırabildiği bir gündür. Bugünü her yıl anıyoruz” ifadelerini kullandı.


Etkinliğe, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Millet İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu da katıldı.

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