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CHP İl Yönetiminden Kayseri OSB'ne Ziyaret

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.


Kayseri OSB Yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette, misafir heyete Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyarette, ülkemizin kalkınma ve gelişmesi adına sanayinin önemi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacı ve mesleki eğitim gibi muhtelif konular ele alındı.

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