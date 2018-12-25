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CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Karaoğlu: "Hepimizin silkelenip bu ülke için en iyinin yapılması gerektiği bir zamandayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Semqa Karaoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Semqa Karaoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.


Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Seçimlerin Kayseri'de seviyeli geçmesini, projelerin konuşulmasını, bu süreci toplumu germeden proje bazlı götüreceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.


CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu yerel basının önemine değinerek, basın camiasına çalışmalarında başarılar diledi. Projelerin konuşulduğu bir seçim dönemi geçirilmesi temennisinde bulunan Karaoğlu; “Seviyeli, bel altı vurulmayan, kişisel husumetlere gitmeyen, ülkemiz ve bölgemiz için en iyisinin yapılacağı bir seçim dönemi geçirilmesini istiyorum. Artık hepimizin silkelenip bu ülke için en iyinin yapılması gerektiği bir zamandayız” diye konuştu.

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