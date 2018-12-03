CHP Milletvekili Arık: “Faillerin arkasındaki failler önemli”

Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Örgütü binasına dün gece saldırı gerçekleşti. Saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, önemli olanın uyuşturucu bağımlısı failin arkasındaki gerçek failler olduğunu söyledi.

Kocasinan İlçe Örgütü binasına dün gece saatlerinde saldırı oldu. Saldırgan Ö.T., camlarını kırdığı binanın içerisinde de bilgisayar, yazıcı, televizyon gibi elektronik eşyalara, parti bayrakları ile Türk bayraklarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duvarda asılı duran fotoğraflarına zarar verdi.

“Failin arkasındaki failler önemli”

Saldırıyı öğrenen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, memleketi Kayseri'ye gelerek, İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte bir basın açıklaması yaptı. Daha önce de Kayseri'de partilerine benzer saldırıların olduğunu hatırlatan Arık, “Bir uyuşturucu müptelası, bir meczubun saldırısı. Biz bunu istemiyoruz. Biz onun arkasındaki gücü istiyoruz. Kim saldırttı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kim camlarımızı kırdırttı onu bulmak istiyoruz, onun elini kırmak istiyoruz. Biz meczubun peşinde değiliz. Buradan devletin Valisine de, Emniyet Müdürüne de sesleniyorum; bu üçüncü saldırımız. Bunun arkasında kim varsa, hangi güçler varsa yargının önüne çıkarın ve hukuk önünde cezasını çeksin. Yoksa bizleri sokaklara dökmeyin. Biz provokasyonlara gelmek istemiyoruz” diye konuştu.

Daha önce de 3 kez saldırı oldu

İl Başkanı Ümit Özer ise, bu gibi saldırıları düzenleyen faillerin arkasındaki asıl faillerin ortaya çıkarılması gerektiğini savundu. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bu ilk değil Kayseri'de. Hepimiz biliyoruz. Daha önce Hacılar ilçemizde buna benzer bir sorunla karşılaştık. Akabinde, Genel Başkanımızın Erciyes'te yapmış olduğu İl Başkanları Toplantısında bayraklarımızı yakılmıştı. Partimizin önüne siyah bir çelenk bırakılmıştı. Ne yazık ki, hepsinde bütün failler ya da suçlular, alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı çıkıyor. Önemli olan bu kişiler değil, bunlara bu işi yaptıranlar. Arkasındaki kişilerin bir an önce bulunmasını, adalete teslim edilmesini istiyoruz.”

Basın açıklamasının ardından, Kocasinan İlçe Örgütü binasının saldırı esnasında kırılan camı yenilendi.