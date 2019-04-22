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CHP'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya kınama

Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı basın açıklaması ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklaması ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Dün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır” şeklinde konuştu.

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