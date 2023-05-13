Çiçekçilerde 'Anneler Günü' mesaisi

Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilere koştu. En çok gül ve buketi tercih eden vatandaşlar annelerini ve eşlerini mutlu etmek için soluğu çiçekçilerde alırken, birçok vatandaş çiçeklerini seçim gününe bırakmamak için bir gün önceden çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu.

Anneler Günü yoğunluğunun başladığını ifade eden çiçekçi Mehmet Bener, “Kayseri'de 150 esnaf olarak, ürünlerimizi hazırladık. Anneler Günü'nde herkese hizmet vermeyi planlıyoruz. Ürün olarak kırmızı gül, orkide, antoryum, karışık mevsim buketleri, saksı çiçekleri, yapay teraryumlar, mini bahçeler, cam içerisinde bulunan teraryumlar bunların hepsi satılmaya hazır bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. İnsanlar özel günlerde çiçekleri tercih ediyorlar. Annelerine, eşlerine, sevgililerine çiçek alıyorlar. Yoğunluğumuzda başladı. Cuma gününden itibaren yoğunluklarımız arttı. Güzel bir mevsim çiçeği yaptırmak isteyen vatandaşımız, 150-200 TL'den başlayan fiyatlarla bu çiçeği yaptırabilir. Gül'de kalitesine göre 30-40 TL'ye göre değişiyor. Annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” ifadelerini kullandı.