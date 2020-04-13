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Çiftçiler, vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor

Korona virüs için alınan tedbirler kapsamında, 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında dahi çalışan Kayserili çiftçiler, vatandaşlar için ekim işlemleri yaptıklarını ve vatandaşların evde kalması gerektiğini söyledi.


Develi ilçesinde çiftçilik yapan 31 yaşındaki İsmail Kılınç, "Pancar ekimlerimiz başladı, bugün hazırlıklarımızı yapıyoruz Allah izin verirse yarın pancarımızı ekeceğiz. Korona virüs hakkında Allah hayırlısını versin. Camilerimiz kapandı, oruç geliyor ne yapacağımızı bilmiyoruz, hiç iyi olmadı, Allah'ım bize büyük bir ceza veriyor şu anda. Biz sizin için ekiyoruz, dikiyoruz siz yeter ki evinizde kalın" dedi.


Çiftçi Ali Dede ise, "48 yaşındayım, 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Şimdi yeri hazırladık, pancar tohumlarını ekmeye başladık. 9. ayda hasat edeceğiz, Kayseri çiftçisi olarak beklentimiz iyi. Halkımız evde kalmaya devam etsin biz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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