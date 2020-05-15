Cihannüma Derneği Başkanı Konaç: "Kayseri'de hastalıkla mücadelede destansı bir gayret var"

Sosyal medyada ve bir kısım haber sitelerinde hızla yayılan 'üfürükçü kadın' haberine tepki gösteren Cihannüma Derneği İl Başkanı Av. Fevzi Konaç; "Bu yalan haber, modern tıp adına şehirde yapılan mücadeleyi baltalamak veya Kayseriliyi dindarlığı üzerinden bilinçsiz ve şuursuz göstermek adına art niyetlidir" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Konaç; "Kayseri'nin Yemliha Mahallesi'nde iyileşmek için 'üfürkçü bir kadına' gidenlerin korona virüse yakalandığı için mahallenin karantina altına alındığı haberleri dolaştı tüm gün sosyal medyada. Kayseri'de hastalıkla mücadelede destansı bir gayret var. Ancak bu gayretlere vatandaşın da özenle ayak uydurması ve uyarıları titizlikle dinlemesi gerekiyor. Sağlık müdürümüz tarafından Yemliha'da yapılan tetkiklerde, hastalığın bir şoför tarafından filyasyon takibi neticesi tespitle mahalleye götürüldüğü ve vakaların artmasına cenaze taziye ziyaretinin sebep olduğu ifade edildi. Olayın aslı böyle olmasına rağmen 'üfürükçü kadın' üzerinden haber olarak servis edilmesi son derece üzücüdür. Bu yalan haber, modern tıp adına şehirde yapılan mücadeleyi baltalamak veya Kayseriliyi dindarlığı üzerinden bilinçsiz ve şuursuz göstermek adına art niyetlidir. Ramazan ayı içinde hastalıktan kaynaklı büyük bir endişe ve mücadele varken, yapılan bu maksatlı haberler bir grup çevrelerin toplumu germe ve aşağılama maksadını açıkça göstermektedir. Evet. Kayseri insanı dini bütün, imanlı, mütedeyyin ve inançlıdır. İnancının emri gereği ilk olarak pozitif bilimin ve tıbbın tüm gereklerini yerine getirip, vesilelerine sarıldıktan sonra şifanın asıl sahibi Alemlerin Rabb'ine ellerini açarak dua etmekten de geri kalmaz. Ancak tıbbi tedavinin yerini ve zamanını bildiği gibi, duanın da yerini ve zeminini iyi bilir. Şafi olan Allah'a el açmaktan ne utanır ne de birileri gibi çekinir. Başta Yemliha mahallemizin sakinleri olmak üzere tüm Kayserililer olarak hem modern tıbbın tüm gereklerine inanıyor, hem de bunun yanında duanın gücüne iman ediyoruz. Utanması gerekenler bu milleti inanç ve değerleri üzerinden aşağılamaya, bir şehri karalamaya inançları üzerinden karalamaya çalışanlardır. Bu haberleri yayan, sanatçı sıfatı taşıyan kendini bilmezleri vicdanları varsa tüm Kayserililerden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.