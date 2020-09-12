Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Konaç: "12 Eylül Darbesi ile ülke 50 yıl geriye gitti”

Cihannüme Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konaç, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin 40'ıncı yıl dönüşümüne ilişkin açıklama yaparak, “12 Eylül Darbesi'nde sağcı, solcu, laikçiler ve dindarlar, neredeyse milletimizin tamamı bir şekilde nasibini aldı. Kimi pis bir kurşuna kurban olup öldü, kimi de idam edildi. Kimi insanlarda zindanların ve işkencelere maruz kaldı. 12 Eylül Askeri Darbe ile ülkemiz 50 yıl geriye gitti” dedi.

12 Eylül Askeri Darbeni'nin üzerinden 40 yıl geçtiğini ifade eden Başkan Konanç; ”Bu darbede kazanan ise bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdırıp düşman eden ve ‘Bizim çocuklar yönetime el koydu' diyen emperyalistler, Amerikalılar, Rusyalılar ve Siyonistler olmuştur. Ne büyük acı ki üzerinden 40 yıl geçti ama travması ve etkisi hala geçmedi” diye konuştu.

"40 yıl sonra sızlanmak neye yarar?"

Kendi emellerini gerçekleştirmek isteyenlere yeniden fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Fevzi Konanç, “Bir şeyi iyi biliyorum ki, eğer bir kere daha darbeden, darbe yemek istemiyorsak, 15 Temmuz gibi bir fırtınayı, milletçe kardeş olarak nasıl atlattığımızı görmemiz gerekiyor. Dostumuz kim, düşmanımız kim iyi bilmemiz gerekiyor. Bizi kendi emelleri için birbirimize düşman ederek kazanmak isteyenlere yeni yeni fırsatlar vermemeliyiz. O gün ki darbeyi alkışlayanlarla, 15 Temmuz'u alkışlayanların benzer özelliklerini görerek ibret ve tedbir almalıyız. Yani aile içi meselelerimizde millet olarak iç hesabımızı kendimiz görmeliyiz. Ama dış hesaplara karşı birlik ve beraber olarak güçlü olabileceğimizi kesinlikle unutmamalıyız. Ey darbeci ve generaller. Allah size rahmet nazarı ile bakmasın derken o dönem bedel ödeyen tüm vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.