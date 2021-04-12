Cihat Ulus, İran'dan altüın madalya ile döndü

İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonasına katılan Kayserili atlet Cihat Ulus, 5 bin metrede şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayserili sporcu Cihat Ulus, İran'da yapılan Uluslararası İmam Reza Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktığı 5 bin metre yarışmasında şampiyon olarak altın madalya ile döndü. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.