İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cimnastik Takımları Analig'de Yarı Finale Yükseldi

Konya’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden Kayseri kız ve erkek takımları müsabakaları başarıyla tamamlayarak Yarı Finale yükseldi.

Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri kız ve erkek takımları müsabakaları başarıyla tamamlayarak Yarı Finale yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Cimnastik Grup müsabakaları 15 - 17 Şubat 2019 tarihleri arasında Konya'da yapıldı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri kız ve erkek takımları grup yarışmalarını başarıyla tamamlayarak 22 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayıp Yarı Finale yükselen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.