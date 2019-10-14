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Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de 2 grup arasında çıkan yol vermeme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden T.

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan yol vermeme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden T.U son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 3795. cadde üzerinde meydana gelen olayda E.G. ile kardeş olan T.U. ve A.U. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan bıçak ile T.U. ve A.U.'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan T.U., hayatını kaybederken A.U. ise Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Hayatını kaybeden T.U.'nun cenaze namazı, yapılan otopsinin ardından Argıncık Çarşı Cami'nde kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan namaza T.U.'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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