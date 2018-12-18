Çin'in önemli şirketlerinden JEREH Grup Kayserigaz'ı ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci özel şirketi olan JEREH Grup, Türkiye'nin önde gelen doğalgaz şirketlerinden Kayserigaz'ı ziyaret etti.

Toplantıya JEREH Grup adına Ortadoğu ve Türkiye Bölge sorumlusu Johnson Jiang, Doğalgaz Üretim Müdürü Lowry Gao, Türkiye Satış Mühendisi Philip Wang, Ortadoğu ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü Ahmet Zorlu; Kayserigaz'dan ise Proje ve İşletme Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler katıldı.

JEREH Grup adına bilgilendirme sunum yapan Mr. Jiang, şirketin petrol, gaz, enerji ve çevre yönetimi konusunda uzman bir küresel grup olduğunu, ekipman üretimi, teknoloji hizmetleri, anahtar teslimi mühendislik çalışmaları, yatırım ve işletme gibi kaynak ve yeteneklerden yararlanarak, müşterilerin karşılaştıkları sorunları ve zorlukları çözmelerine yardımcı olmak için esnek ve verimli bir şekilde entegre çözümler sunduklarını belirti.

Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ, Kayseri ili içerisindeki Kayserigaz'ın mevcut şebeke durumu ve ilerleyen yıllarda yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Akdağ, lisans alanı içerisinde uç noktalarda bulunan müşterilerine güvenli ve kesintisiz gaz arzını sağlamak için herhangi bir arıza durumda CNG çözümlemeleri, lisans alanına yeni katılması planlanan ve BOTAŞ hatlarına uzak noktada bulunan yeni ilçelere iletim hattı gelmemesi durumunda CNG ile nasıl gidilebileceği ve mevcut şehir içinde bulunan CNG tesislerin işletilmesinde karşılaşılan zorluklardan bahsetti.

Toplantının sonunda JEREH Grup ile Kayserigaz'ın CNG ve LNG konularında daha ayrıntılı bilgi paylaşımlarında bulunması, uzmanlıklarından maksimum fayda sağlanması ve birlikte ortak çalışmalar yapılması kararı alındı.