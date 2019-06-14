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Cinsel içerikli hap satan bir kişi tutuklandı

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cinsel içerikli hap satan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cinsel içerikli hap satan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışından kaçak getirilen cinsel içerikli hapları piyasaya sürdüğü belirlenen ve uzun süredir takip edilen S.E. isimli şahsın yakalandığı öğrenildi. Zanlının iş yerinde yapılan aramalarda 950 adet cinsel içerikli ve 4 bin 600 adet alım ve satımı yasak olan hapların ele geçirildiği bildirildi.


İlaç ve hapların Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiğini bildiren yetkililer, hakkındaki işlemlerin ardından S.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını kaydetti.

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