Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre R.B.'nin İstanbul'dan otobüs ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda cips poşeti içerisinde 273 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca M.K. ve A.O.A.'nın Adana'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şahısların kullanmış olduğu araç tespit edilerek Niğde yolu uygulama noktasında araç alındı. Araçta yapılan aramalarda gösterge paneli arkasına zulalanmış 70 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 2 olayda yakalanan 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.