Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun yanındaki cips poşetinden 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada S.H.A.'nın kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bilgi üzerinde harekete geçen ekipler, şahsın yolculuk yaptığı otobüsü tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, S.H.A.'nın yanında bulunan cips poşeti içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. S.H.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.