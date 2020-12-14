Coach Ayhan Avcı: “İyi oynamadık ama kazandık”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Beşiktaş'ı mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol'da galibiyet moral verdi. Ligdeki 3. galibiyetini yine sahasında alan Bellona Kayseri Basketbol takımında Coach Ayhan Avcı, genel anlamda iyi oynamadıkları maçı kazanmanın kendilerine moral verdiğini söyledi. Ligde daha uzun yollarının olduğunu ifade eden Bellona Kayseri Basketbol Coachı Ayhan Avcı, “Bizim için çok önemli, stratejik değeri olan bir maçtı. Hafta boyunca iyi hazırlanmıştık ve maça da istediğimiz gibi başladık. Ancak 2.yarıda rakibimize yakalandık. Gerçekten hiç vazgeçmeyen zorlu bir takim Beşiktaş. Genel anlamda çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama önemli olan galip gelmek ve ilerleyen haftalar için moral depolamaktı. Bunu da başardık. Daha uzun bir yolumuz var. Galip gelmiş olmamız eksiklerimizi görmememize sebep olmamalı. Özellikle de savunma konusunda daha dirençli olmalıyız” dedi.