Çocuğunu kurtarmak isterken hayatını kaybeden baba toprağa verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yamula Barajı'na düşen otomobildeki çocuğunu kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden baba, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede bulunan Yamula Barajı'na ailesiyle birlikte pikniğe gittiği öğrenilen Burhanettin D. (36), iddiaya göre çocuğunun otomobil ile baraja düştüğünü gördü. Çocuğunu kurtarmak için baraja giren Burhanettin D., çocuğunu kurtarmayı başardı ancak kendisi sudan çıkamadı. Durumu gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Burhanettin D.'nin cansız bedeni barajdan çıkartıldı. Hayatını kaybeden Burhanettin D.'nin cenaze namazı ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Namazın ardından Burhanettin D.'nin cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.