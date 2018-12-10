Çocuğunun önünde karısını öldüren sanık işyerinin kamera kablolarını söktürmüş

Kayseri'de 7 yaşındaki kızının önünde karısını birlikte çalıştırdıkları mobilya atölyesinde 7 bıçak darbesi ile öldüren, iki işçiyi de yaralayan ve bu suçlardan tutuklu yargılanan sanığın, işyerindeki güvenlik kamerasına ait kabloları söktürdüğü, kameraların 1 haftadır çalışmadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısı'nın iddianamesinde 23 Şubat'ta Organize Sanayi Bölgesi 43. Caddede bulunan mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre şüpheli F.Y. (36) ile resmi nikahlı evli olan 4 çocuk annesi Hatice Y.(34) olay tarihinde 6 yaşındaki kızı S.Y. ile saat:14.00 sıralarında eşiyle birlikte çalıştırdıkları mobilya atölyesindeki yazıhaneye geldi. Şüpheli F.Y. de saat:16.30 sıralarında olay yerine geldi. İki çift arasında para yüzünden tartışma çıktı, F.Y., Hatice Y.'nin çantasını alıp gitmek istedi ancak Hatice Y. engel oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte yanındaki bıçak ile 6 yaşındaki kızının önünde Hatice Y.'yi sırtından 7 bıçak darbesi ile öldürdü. Eşinin öldüğünü anladıktan sonra odadan çıkan F.Y., iş yerinde çalışan E.S.(27) ve H.Y. (28) isimli iki işçiyi de bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.Y. (36) ve öldürülen Hatice Y.'nin şikayetçi annesi F.P.(58), babası O.P. (64) ile avukatlar hazır bulundu. Olayda yaralanan mağdur işçiler E.S.(27) ve H.Y. (28) ise duruşma katılmadılar.

Adli Tıp: “Sanığın ceza ehliyeti tam”

Sanık F.Y. hakkında Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan ceza ehliyetinin olup, olmadığının tespiti için raporun geldiği, raporda sanığın ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği mahkeme başkanınca okunarak, dosyasına konuldu. Sanık avukatı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini söyleyerek, yeniden rapor alınmasını talep etti, mahkeme bu talebi reddetti.

Duruşma Savcısı verdiği mütalaasında sanığın ‘eşini kasten öldürme' ve ‘kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetine yazılı savunma veren tutuklu sanık F.Y.'nin önceki celse savunmalarında, “12-13 yıldır evliydik. 4 çocuğumuz var. Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım. Olay günü tartışmanın ve niçin olayın gerçekleştiğini bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Olay günü yaralanan işçi E.S.'nin de önceki ifadelerinde olaydan 1 hafta önce sanık F.Y.'nin işyerindeki güvenlik kamerasına ait kabloları söktürdüğü, kameraların 1 haftadır çalışmadığını söylediği ortaya çıktı.

Mağdur avukatı: “Sanığa iyi hal uygulanmasın”

Mağdur tarafın avukatı Ahmet Coşkun da duruşmada sanığın olaydan önce kameraları söktüğü, cinayeti tasarlayarak işlediğinden, kamu vicdanı ve bütün mağdur kadınlar adına üst sınırdan sanığın cezalandırılmasını, sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.