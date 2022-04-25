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Çocuk Bayramı'nda üzerine ağaç düşen çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 23 Nisan’da üzerine ağaç düşen 4.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 23 Nisan'da üzerine ağaç düşen 4. sınıf öğrencisi, yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş'ın üzerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nisa Gülden Sırataş hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.


Hastanede tedavisi süren 4. sınıf öğrencisi Nisa Gülden Sırataş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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