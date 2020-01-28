Çocuk Meclisi'nin 2. Dönem kurs kayıtlarına yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 2. Dönem kurs kayıtların devam ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için çocukların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

8 ila 13 yaş arası çocuklara açık olan kurs kayıtları için birim oluşturulduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Çocuk Meclisinde 13 alanda 34 branş üzerine kurslarımızın ikinci dönemi başlayacak. Çocuklarımızın ülkesine, yaşadığı şehre ve ilçesine faydalı olmak ve kendini geliştiren bireyler olması için çalışmalarımız devam ediyor. Eğitimlerine katkı sağlayarak, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde bulunmalarını hedefliyoruz. Çocuklara zeka oyunları, etkili ve hızlı konuşma, tiyatro, işaret dili, halk oyunları, butik pastacılık, jimnastik, bağlama, resim, gitar, tiyatro, etkili ve hızlı okuma, okçuluk, robot uygulamaları, tenis, hentbol, voleybol, basketbol gibi bir çok branşta kurslar açtık. Bu alanlara ilgili olan ve kendisini sosyal, kültürel, spor ve sanatsal açıdan geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı kurslara bekliyoruz” dedi.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kursiyerlerin, açılan kurslarla meslek veya sanat sahibi olmalarının yanı sıra sosyal yaşama da aktif şekilde katılım sağlamalarını hedeflediklerini belirtti.