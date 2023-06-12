Çocuk Şube Müdürlüğü 3 bin 510 kişiyi sorgulandı, 20 aranan şahsı yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından vatandaşların huzurunu korumak amacıyla 1-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 3 bin 510 kişi sorgulanırken, 20 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri; 1-31 Mayıs tarihleri arasında ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 aileye ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan, 6 şahsa ise 'Kabahatler Kanununun'dan işlem yapıldı. Çocukların güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla ‘çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması' adı altında kent merkezinde bulunan okul önleri ve çevrelerinde 21 farklı uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda; 3 bin 510 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 20 şahıs yakalandı. Okulla ilgileri olmadığı halde okulların çevresinde bulunan 12 şahsa idari işlem uygulandı. 167 okul servis aracı ve sivil araç denetlenirken, 3 araca işlem yapıldı.

Ekipler, 32'si oyun salonu olmak üzere 102 umuma açık işyeri, park, bahçe ve metruk binayı kontrol etti.