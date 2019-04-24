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Çocuklar 23 Nisan'da babalarının koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 112 çalışanlarının çocukları da 112 yeleği giyerek babalarının koltuğuna oturdu.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Talas Paraşüt alanında düzenlediği etkinliğe binlerce vatandaş çocukları ile birlikte katılırken, etkinlik alanında önlem alan sağlık personellerinin çocukları da babalarının yeleklerini giyerek ambulansta ön koltuğa oturdu.


Tuana ve Sedanur Sarı ile Ahmet Tunç, 112 yeleklerini giyerek ambulansta bir süre nöbet tutarak babalarının yaptığı işin önemini daha iyi kavradı.

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