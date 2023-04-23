Çocuklar bayramlarını 'Çocuk Şenliği'nde kutladı

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Talas Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılarak çocuklarla birlikte kutlama yaptı.

Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleşen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Milletvekili adayları Şaban Çopuroğlu ile Emine Timuçin, veliler ve çok sayıda çocuk katıldı. Başkan Büyükkılıç, konuşmasının başında; “İnşallah huzur içerisinde, sağlık içerisinde demokrasi şöleni şeklinde seçimlerin olmasını temenni ediyoruz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, milletimizi seviyoruz, devletimi, inancımız, kültürümüzü seviyoruz sizler gibi” ifadesinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sürdürdüğü konuşmasında, “Sizler için varız. Sizlere layık olma yolunda da gayret gösteriyoruz” diyerek 103 yıl önce şu anda gazi meclis olarak bilinen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan ettiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, bugün bir başka bayramı daha idrak ettiklerini, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününü yaşadıklarını dile getirerek, kardeşlik ve dayanışma içerisinde “Bir olduk, iri olduk, diri olduk, hep beraber Kayseri dedik, hep beraber Türkiye dedik. Sevincimizi de paylaştık, sıkıntımızı da paylaştık” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, programda deprem bölgesinde gelen çocukla tanıştıklarını kaydederek, asrın felaketini yaşadıklarını, bu felaketin yaralarını saran, devlet ile milletin kaynaşmasının en güzel örnekleri ile Kayseri olduğuna değindi. Kayseri'yi hayırsever, fedakâr insanların şehri olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, “Sadece Kahramanmaraş'ımıza değil, 12 ilimize de adeta yağdınız. O açıdan sizlere minnettarız. Sizlere layık olmak için çalışıyoruz. Sizlere inanın samimiyetle ifade ediyorum. Bir kardeşiniz olarak, başkanlıktan öte ‘sırtımızda taşısak az' diyoruz, Kayserili hemşehrilerimizle, buradaki 1,5 milyon insanla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyoruz” diyerek, Kayseri'nin deprem bölgesinden 50 bin civarında depremzedeyi misafir ettiğini, 16 ilçe belediyesi ve tüm Kayseri ile imkânların seferber edilerek yaraların sarıldığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Büyükkılıç, Türkiye'nin artık, ‘ben de varım' dediği bir ülke haline geldiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, elbette ki bu Cumhuriyeti gençlere emanet etti, bu nesle emanet etti. İnşallah bu sene Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılını hep beraber kutlayacağız. Onun ruhuna, onun şanına yakışır şekilde adeta İHA'ları ile SİHA'ları ile savunma sanayiindeki gelişmeleri ile adeta Türkiye'nin artık ‘ben de varım' dediği, ‘Türkiye ne der acaba bu konuda' diye herkesin kara kara düşündüğü bir ülke olarak, ‘biz de varız' diyen bir Türkiye Cumhuriyeti ile hep beraber gurur duyacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. O açında Mevlâm sizlere bizi layık kılsın diye dua ve temennide bulunuyoruz. Sizlere layık olursak ne mutlu diyoruz” diye konuştu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise çocuklar ile velilerin 23 Nisan ile Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 103 yıl önce Türkiye Büyük millet Meclisi'nin açıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli sınırlarının ilan edildiğini kaydetti. Başkan Yalçın, “Devletin bölünmez bütünlüğü için ne söylesek, ne kadar çabalasak azdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Hepinize selam, saygılar sunuyorum, değerli çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, onların hepsi bizim geleceğimiz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında, nice yüz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti payidar olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın, Çocuk Şenliği'ndeki 23 Nisan konvoyunda yer alan araçların direksiyonuna geçerek konvoya katılırken, çocuklarla kucaklaşan Büyükkılıç ile Yalçın, onlarla bol bol fotoğraf çekinerek eğlencelerine ortak olmayı da ihmal etmedi.