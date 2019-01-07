Çocuklar haftasonunda doyasıya eğlendi

Çocukların sevdiği etkinliklere ev sahipliği yapan KAYSERmall Outlet AVM'de 2 günlük hafta sonu tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Çeşitli ebatlarda ve türdeki balonları kullanarak balon katlama sanatını görsel bir şölene dönüştüren, Yetenek Sizsiniz yarışması finalistlerinden Mehmet Erdem, KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nde gösterisini sundu.

Mehmet Erdem, gösterinin sonunda çocukları sahneye alarak farklı şekillerde hazırladığı balonları çocuklara hediye ederek onları mutlu etti. Ateşin ve ışığın göz kamaştırcı gösterisi ise, 6 Ocak tarihin de 4 seanstan oluşan sahne etkinliğiyle devam etti. Ateş Show, Işık Show, Pixel Show, Poi Show sahne gösterisi ile çocukların gönlünü fethetti.