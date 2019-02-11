Çocuklar özel etkinliklerle doyasıya eğlendi

KAYSERmall Outlet AVM'de , hafta sonu tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Çeşitli ebatlarda ve türdeki balonları kullanarak balon katlama sanatını görsel bir şölene dönüştüren, Yetenek Sizsiniz yarışması finalistlerinden Mehmet Erdem, iki seans şeklinde KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi'nde ‘Maskeli Balon ve Meraklı Maymunlar' gösterisini sundu.

Mehmet Erdem, gösterinin sonunda çocukları sahneye alarak farklı şekillerde hazırladığı balonları çocuklara hediye ederek onları mutlu etti.

Akıl Küpü Eğitim Kurumları ve KAYSERmall Outlet işbirliği ile 9-10 Şubat tarihinde 6 seanstan oluşan Atölye Çalışmalarında ise “Mandala Boyama, Takı Tasarımı, Akıl Oyunları ve Yarışma ” faaliyetleri ile çocuklar doyasıya eğlendi. AVM, Kayserililerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.