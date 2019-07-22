Çocuklar satranç becerilerini yarıştırdılar

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

20-21 Temmuz tarihlerinde saat 10:30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 5 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. AVM yetkililerince bu tarz etkinliklerin süreceği bilgisi verildi.