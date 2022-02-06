Çocuklar yarıyıl tatilini Melikgazi'de coşkuyla ve eğlenerek geçirdi

Melikgazi Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde öğrenciler için düzenlediği çocuk şenliklerinde çocuklar oyunlar, konserler, kukla ve sihirbaz gösterileri ile gönüllerince eğlendiler.

Melikgazi olarak her yaştan kesime özel etkinlik ve projeler düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tatil bitmeden önce son etkinliğimiz olan keyifli yarıyıl etkinliklerimizde evlatlarımızla buluştuk. Yarıyıl tatili hediyesi olarak çocuk şenlikleri düzenledik. Çocuklarımız yarıyıl tatilinde düzenlediğimiz renkli etkinliklerle dolu dolu bir tatil dönemi geçirdi. Palyaçolar, maskot bando, zumba, mini konser, ilizyon, yoga, Hacivat ve Karagöz, kukla, sihirbazlar, ikramlar ve daha bir çok etkinlikle çocuklarımız doyasıya eğlendiler. 7'den 70'e herkes için daha yaşanabilir ve daha mutlu bir Melikgazi için çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz olan bu şenlikleri öğrencilerimiz çoktan hak etmişti. Şimdi yeni dönemde harika sonuçlar almak için hazırlar. Bu şenliklere bayağı yoğun bir ilgi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için çalışmaya, onları mutlu etmeye devam ediyoruz” dedi.