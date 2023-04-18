“Çocuklara bayramda hoşgörü ile yaklaşılmalı”

Ailenin üyeleri dışında çok daha büyük bir bütüncül kavram olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, “Pandemi ve depremler gibi yaşadığımız zor olaylardan sonra bir kere daha anladık ki aile kavramı bizim için gerçekten çok önemli. Bu süreçte aslında biz aile terapistleri olarak, sistem teorisine dayanarak çalışan her aile terapisti gibi şunu çok iyi biliyoruz ki, bir artı bir her zaman 2'ye eşit değil. Yani buna aile açısından bakacak olursak, aile dediğimiz kavram, üyelerinin toplamından çok daha bütüncül bir kavram aslında bizim için. O yüzden ailenin temel yapısı tatil ve bayram gibi değerli günlerde bir kere daha hatırlanıyor. Bu süreç çocuklar ve veliler için de çok çok önemli bir süreç. Bu süreçte neler yapabilirler diye düşünecek olursak, ben öncelikle herkesin bu süreci hem bir tatil hem de bir bayram olarak geçirmelerini diliyorum. Çünkü önümüzde inanılmaz bir dönem var. Güzel özelliklere ve fırsatlar getirebilecek bir dönem var önümüzde” dedi.

Hamurcu, tatilde ne yapılmak isteniyorsa ona odaklanılması gerektiğini belirterek, “Bunun için de ailelere şunları söyleyebiliriz; herkes bu ara tatilde ve bayramda öncelikle hoşgörülü olsun. Hem çocuklara hem, yetişkinlere yani aslında tüm aile bireylerine şekerlerin yanında hoşgörü de verelim. Çünkü çocuklar için bu çok önemli bir kavram hem de aile büyükleri için çok değerli bir kavram. Bu tarz günlerde ailelerin bir arada olabilmesi için aile etkinlikleri yapılabilir. Ailelerin hatırlanabilmesi için, birlikte zaman geçirebilmeleri için çok kıymetli vakitler geçirilebilir. Bunu ailenin ihtiyaçları ve koşullarına göre farklı şekillerde değerlendirebilirler. Dışarıda bir tatile gidilmek isteniyorsa bu da yapılabilir. Aile bağlarını kuvvetlendirmek için farklı ailelerle bir araya gelinmek isteniyorsa bu da yapılabilir. Ne yapılmak isteniyorsa ona odaklanılmalı. Bu süreç bir tatil olarak değerlendirilmek isteniyorsa bu bir tatil olsun, stresten uzak geçirilmek isteniyorsa stresten uzak geçsin” ifadelerini kullandı.

“Motivasyonu tam çocuklar, aile bağları en derin olan çocuklar oluyor”

Çocuklarla aile bağlarının kurulmasının çok önemli olduğunu ve motivasyonu tam olan çocukların her zaman aile bağları en derin çocuklar olduğunu söyleyen Arzu Hamurcu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çocuklar için neler yapılabilir diye bakacak olursak da bu süreci çocuklar aile bağları gerçekten güçlü olmuş bir şekilde geçirip okula dönebilirler. Çünkü okula ve derslere döndüklerinde motivasyonu ve dikkati tam, hayata mutlu ve pozitif dönen çocuklar nasıl oluyor diye baktığımızda aileleri ile en derin bağ kuran çocuklar oluyorlar. Bu günün çocukları yarının yetişkinleri olacakları için, biz bugün aile bağlarımızı çok kuvvetli tutarsak yarın da aynı çocuklar yetişkin ailelerle, yetişkin bireyler haline gelebilirler. Bunu nasıl yapacağımız konusunda da bayramla birlikte bazı etkinlikler yapılabilir. Hem yazın gelmesi ile birlikte dışarı çıkılabilir, dışarıda kaliteli vakitler geçirilebilir. Aynı şekilde piknik de yapılabilir. Dışarıda sosyal aktiviteler yapılabilir ama tüm bunlar yapılırken tekrar altını çizmekte fayda var hoşgörülü olmak bu dönemde çok çok önemli. Çocuklarla nasıl iletişime geçilecek? Hoşgörülü olarak. Onlar neyi talep ediyorsa taleplere cevap verilmeye çalışılmalı ve yine onlardan aynı şekilde istenebilir. Yine istenecek şekil de hoşgörülü olmalı. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey açık iletişim. Biz 3Y kuralını yanı yargısız, yüksüz ve yansız dinlersek birbirimizi, çocuklar için de yetişkinler için de bu tatil hem bir bayram gibi geçecek hem de gerçekten çok kıymetli bir vakit olacaktır.”