Çocuklarda boy uzaması sağlık göstergesi

Dr. Emel Ünsür, çocuklarda sağlık değerlendirmesinin en temel göstergesinin “büyüme ve gelişme” olduğunu söyleyerek, sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için büyüme ve gelişme takiplerinin, hasta olmadıkları dönemlerde de kontrollerinin yapılmasını önerdi. Ünsür, baş çevresinin “beyin gelişimini gösteren en önemli bulgu” olduğunun da altını çizdi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emel Ünsür “15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü” vesilesiyle çocukların büyüme ve gelişme takiplerinin özellikle hasta olmadıkları dönemlerde yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Çocuklarda sağlık değerlendirmesinin en temel göstergesinin “büyüme ve gelişme” olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ünsür, “Büyüme vücudumuzdaki hücre ve organların kütle ve hacim olarak büyümesi, gelişme, kütle ve hacim olarak gelişen organların işlem ve fonksiyon kazanmasıdır. Sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için çocuklarımızın büyüme ve gelişmelerini yakından takip etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Büyümenin en hızlı olduğu dönem anne karnındaki dönemdir”

Özellikle toplumumuzda yalnızca hasta olunduğu zaman doktora gitme kültürünün çok yaygın olduğuna işaret eden Doç. Dr. Ünsür, anne babalara sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için büyüme ve gelişme takiplerini hasta olmadıkları dönemlerde de önemseyerek, çocuklarının kontrollerinin periyodik olarak yaptırmalarını önerdi. Büyümenin anne karnında başladığını ve en hızlı büyümenin bu dönemde gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Ünsür, “0-1 yaş arası büyümenin anne karnından sonra en hızlı olduğu dönemdir. Organlarımızın fonksiyon kazanması açısından da çok önemli bir dönemdir. 1-2 yaş arasında daha çok gelişim ön plana çıkar. Daha çok psikososyal, mental ve zihinsel gelişim burada gerçekleşir. Bu dönemlerde çocuklarımızın yakın takibini yaparak, büyüme ve gelişmelerini olumsuz etkileyen durumların varlığını önceden tespit etmek oldukça önemlidir” diye konuştu.

“Baş çevresi ise beyin gelişimini gösteren en önemli bulgudur”

Büyüme denilince, öncelikle boy, kilo ve baş çevresi artımından bahsettiklerini aktaran Doç. Dr. Ünsür, “Sağlıklı doğmuş bir bebek, yaklaşık 3 buçuk kilogramdır. İlk 3 ayda genellikle ayda 1 kilo almalarını isteriz. Daha sonra bu kilo alımları yavaş yavaş azalmaya başlar. Haftalık olarak, 100-150 grama kadar düşer. Genellikle 5'inci ayda doğum kilolarının 2 katına erişirler. 1 yaşında da 3 katına erişirler. Boy açısından 50 santimetre doğan sağlıklı bir bebek 1 yaşına geldiğinde 75 santimetreyi bulur” dedi.

Doç. Dr. Ünsür, baş çevresinin “beyin gelişimini gösteren en önemli bulgu” olduğunun altını çizerek baş çevresini de sıkıca takip etmenin beyin gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. İlk yılda yapılan kontrollerle, büyüme evrelerinde duraklama olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“2 yaştan sonra 6 ayda bir kontrol gerekir”

Eğer büyüme çizgilerine uygun gitmeyen, problemli bir durum varsa bununla ilgili araştırma yaptıklarına değinen Doç. Dr. Ünsür, şunları dile getirdi:

"Genellikle kalıtımsal faktörlerle birlikte boy ve kilo artışı sağlığın en önemli göstergesi olduğundan; büyümede meydana gelen duraklama da genetik faktörlerin göz önünde bulundurularak hormonal durum ve çevre ile ilgili faktörlerden beslenme ile ilgili bir problem olup olmadığını araştırmak gerekir."

Doç. Dr. Ünsür, anne babalara; bebeklerin 0-1 yaş arasında; ilk ayda haftalık; 1- 6 ay arası ayda bir, 6- 12 ay arasında 3 ayda bir; 1-2 yaş arasında 3 ayda bir; 2 - 6 yaş 6 ayda bir, 6 yaştan ergenlik sonuna kadar yılda bir büyüme parametreleriyle ilgili kontrol yaptırmalarını önerdi.