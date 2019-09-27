Çocukların 'Başkan Amca' sevinci

Belediye Mahallemizde projesi kapsamında Yamaçlı'da düzenlenen programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın ardından Yamaçlı İlkokulu'nu ziyaret ederek burada öğrenim gören öğrencilerle sohbet etti.

Oldukça sıcak ve samimi görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette sınıfları gezerek öğrencilere isimlerini ve büyüyünce ne olmak istediklerini soran Başkan Yalçın, çocukların güzel günler görmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Ziyarette kız öğrencilere bez bebek, erkek öğrencilere oyuncak kamyon hediye eden Başkan Yalçın, okul müdürü ve sınıf öğretmeni ile de bir süre sohbet ederek bilgiler aldı.