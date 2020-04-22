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Çocukların sağlık çalışanlarına yaptığı sürpriz duygulandırdı

Kayseri’de yaşayan bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için topladıkları paralarla sağlık personellerine hediye aldı.

Kayseri'de yaşayan bir grup çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için topladıkları paralarla sağlık personellerine hediye aldı.


Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aralarında para toplayan çocuklar, korona virüsle mücadele eden sağlık personellerine hediyeler alarak mektup yazdılar. Çocukların sürpriz mektuplarında yazdıkları, "Sevgili sağlık çalışanlarımız sağlığımız önce Allah'a sonra sizlere emanet, dualarımız sizinle” ifadeleri sağlık personellerinin hem yüzünü güldürdü hem de duygulandırdı.


Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Dünya Sağlık Örgütünün de ilan ettiği pandemi ile mücadele ederken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın bu anlamlı davranışı için teşekkür ederiz" dedi.

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