Çolakbayrakdar çifti, iftarı depremzede öğrenciler ve aileleriyle açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte deprem bölgelerinden Kayseri'ye gelen depremzede öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek, iftar açtı. Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mimarsinan Pidecisinde düzenlenen iftar programına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve eşi Serap Abay katıldı. Çolakbayrakdar çifti, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak, depremzede öğrencilerle sohbet etti. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber iftar yapıldı.

İftardan sonra bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar; “Kahramanmaraş ve Malatya gibi deprem bölgelerinden şehrimize misafir olarak gelen öğrencilerimize ve ailelerimize ‘Hoş geldiniz'. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Allah, sağlık sıhhat içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasıp eylesin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deprem ve arkasından sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim, bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz ve bu yaraları da saracağız. Rabb'im, tüm depremzede kardeşlerimizin şehirlerinin tekrardan ayağa kalkmasını; doğup büyüdükleri topraklarda, sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarını nasip eylesin. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek, yaraları sarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgede konutların temeli atılmaya başladı. İnşallah kısa sürede bu konutlar tamamlanarak, vatandaşlarımıza teslim edilecek. Elimizden ne geliyorsa imkânlar ölçüsünde her zaman yanınızdayız. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Çolakbayrakdar çifti, tekrardan masaları tek tek dolaşarak, öğrencilere kırtasiye, çocuklara ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Öğrenciler ve aileler ise Kocasinan Belediyesi'nin hediyesinden ve Başkan Çolakbayrakdar'ın misafirliğinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.