Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesinde hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Açılışa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Müftüsü Şahin Güven, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek, “4 yıllık görev süremizin üzerine yeniden güven tazeleyerek yüksek bir oyla Kocasinan bölgesinde belediye başkanı olarak ilçemize hizmet etme noktasında bize görev yükleyen bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında da kaldığımız yerden devam edecek, şehrimize ve Kocasinan'ımıza güzel hizmetler yapmayı Mevla nasip etsin diye dua ediyoruz. Şimdiye kadar her daim istişareyle, bölgemizde yaşayan bütün hemşerilerimizle sosyal grupla neler yapılabilir anlayışı içerisinde çalıştık. Bundan sonrada aynı şekilde ortak aklı çalıştırarak, her bir sosyal grubun ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini onlarda dinleyip onlarım beklentilerine göre çözüm üreterek Kocasinan bölgesinde hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Biz kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen şehirlerden birisiyiz. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi bereketimiz olarak görüyoruz. Bunu daha da pekiştirerek önümüze ve işimize bakacağımızı diliyoruz. İnsanların bizleri severek ve bunun da en güzel göstergesi olarak 31 Mart günü bizlere oy veren veya vermeyen tüm canlarımızı bağrımıza basıyor, minnet duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen muhtarımıza da başarılar diliyorum. Bir kardeşi olarak derim ki; oy vermeyenlere de teşekkür et. Onlar sizi yüreklendirecek, sizi daha çok çalışmak için teşvik edecek. Biz oy vermeyenleri böyle değerlendiriyoruz. Demek ki kendimizi iyi ifade edememişiz ve kendimizi iyi anlatamamışız. Bundan sonra diğer kardeşlerimize de bu çalışmalarımızı anlatacağız ve onlarında hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bu oy vermeyenleri ihmal edeceğimiz anlamına gelmez. Onlar zaten bizim canımız ve ciğerimiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pazar yeri İl Müftüsü Şahin Güven'in ettiği duanın ardından açıldı. Protokol daha sonra Pazar yerini gezdi.