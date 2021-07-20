Çolakbayrakdar kurban kesim alanını ziyaret etti

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımız mobil ünitelerle son derece hijyenik koşullar altında kurban ibadetleri yerine getirilmiş oluyor” dedi.

Bülbülpınarı kurban satış ve kesim alanlarında usta kasaplar tarafında hijyenik bir ortamda kurban ibadetinin yapıldığını söyleyen Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyemizin Bülbülpınarı'nda ki kurban kesim yerindeyiz. Burası günler öncesinden vatandaşımıza hizmet etmek için hazırlandı. Hem kurban satış noktası ile hem de içerisinde bulunduğumuz mobil kesim ünitelerinin olduğu, bir mezbaha şeklinde hizmet veren birimimizde vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini disiplinli ve kurallara uygun bir şekilde yapabilmeleri için hazırlandı. Hemşerilerimiz hem bizim buradan almış oldukları kurbanlarını hem de dışarıdan almış oldukları kurbanlarını buraya getirip kestirebiliyorlar. Profesyonel kasaplar tarafından büyük ve küçükbaş hayvanların kesimleri yapılıyor. Burada kesimler yapılır yapılmaz hızlı bir şekilde kurbanın bertaraf edilmesi gereken atıkları da burada bertaraf ediliyor. Çevreye hiçbir şekilde olumsuz bir görüntü oluşturmadan, vatandaşlarımız mobil ünitelerle son derece hijyenik koşullar altında kurban ibadetleri yerine getirilmiş oluyor. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan tesisin yol çalışmaları nedeniyle Erkilet Bülbülpınarı'na taşındığını da aktaran Başkan Çolakbayrakdar, “Daha öncesinde Oymaağaç bölgesindeydik. Oradaki yol çalışmaları nedeniyle buraya taşındık. İnşallah bundan sonrasındaki noktamız burası olacak. Sabit nokta olarak Erkilet Bülbül Pınarı'nda ki bulunduğumuz alanda bundan sonra devam edeceğiz. Bu sene burada ilk kurban kesimimizi yapıyoruz. Bundan sonrasında artık sabit olarak, kurban satış ve kurban kesiminin yapılacağı mobil ünitelerimizin olduğu yer burası olacak. Vatandaşlarımıza sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlardan bir arada olmayı diliyorum. İnşallah bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz Kurban kesim ünitelerimiz ile vatandaşlarımıza kurban ibadetlerini yapmaları noktasında sağlıklı bir ortamı hazırlayabilmişiz diye umuyorum” ifadelerini kullandı.