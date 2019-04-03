31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 61.07 oranında oy alarak Kocasinan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Mazbata töreni öncesinde konuşan Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Asliye Ticaret Hakimi Ali Bora, “Seçimleri noktaladık ve belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimizi belirledik. Kocasinan Belediye Başkanı olarak Ahmet Bey yeniden belediye başkanı seçildi. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. İkinci sefer seçilmesinden dolayı da ayrıca kendisini kutluyorum. Çünkü bir makam gelmek zordur, o makamda kalmak daha zordur. Kendisi bunu başardı” dedi.

Kocasinan'da yaşayan herkesin belediye başkanı olacağını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Yaklaşık 3 ay süren bir seçim maratonunun arkasından bugün burada böyle onurlu bir görevi yeniden hemşerilerimiz tarafından layık görülmek son derece mutlu eden bir tablodur. Ben öncelikle Kocasinan'da bize oy versin veya vermesin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada herkesin belediye başkanı olma yaklaşımıyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ben biliyorum ki 400 bin kişinin belediye başkanıyım. Ben biliyorum ki, çocuk, yaşlı ve genç, kadın ve erkek herkesin belediye başkanıyım. Herkesin hayatına dokunacak işler yapmalıyım. Aldığımız bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çalışmalıyım. Göreve başladığımız günden bugüne kadar geldiğimiz noktada ve bundan sonra 5 yık içerisinde çok daha büyük işler yapmalıyız. Çok daha önemli işler yapmalıyız, çok daha önemli işleri hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.