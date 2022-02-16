Çolakbayrakdar'dan Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Ziyaretinde üretimin ve istihdamın önemini vurgulayan Çolakbayrakdar, “Üreten ve çalışan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ziyaretinde Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu da yer aldı. Başkan İmamoğlu ve yönetimine üstlenmiş oldukları görev için hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, “Allah kolaylıklar versin. Ülkemiz ve şehrimiz için üreten ve çalışan, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. İstihdam son derece kıymetli. İstihdam sağlayan müteşebbislerimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte teknolojiyi daha iyi kullanan ve daha çok üreten sanayiye doğru ivme kazandıracak çalışmalar gerçekleştirirsiniz” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da genç bir yönetim kadroları bulunduğunu ifade ederek bu kadronun enerjisi ile sanayiciler için çalıştıklarını söyledi. Kayseri OSB'nin yerinin Türkiye'de farklı olduğunu vurgulayan Başkan İmamoğlu, OSB içindeki firmaları teknoloji ile buluşturmanın ve yeni pazarlar bulmanın derdinde olduklarını kaydetti.