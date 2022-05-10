Çölyak hastaları Melikgazi'nin farkındalık yemeğinde bir araya geldi

Mustafa Palancıoğlu, Dünya Çölyak Günü'nde Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastaları ve aileleri ile onlara özel hazırlanan yemeklerden oluşan çölyak farkındalık yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Programda ailelerle tek tek ilgilenen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastası hemşehrilerimize gluten içermeyen özel yemekler ikram ettik. Pandemi döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladık. Yediğimiz gıdalara dikkat etmemiz lazım. Glutensiz yemeklerin sadece çölyak hastaları için değil, herkes için sağlıklı olduğunu belirtmek isterim. Endüstriyel ve hazır gıdaların tüketilmesi ile birlikte çölyak hastası sayısı her geçen gün artıyor. Lütfen daha sağlıklı beslenelim. Elimizden geldiğince Melikgazi Belediyesi olarak çölyak hastalarına destek olmaya çalışıyoruz. Yine böyle güzel etkinliklerde kendileri ve aileleri ile bir araya gelmeye özen göstereceğiz. Rabbim herkese sağlıklı bir ömür nasip etsin" dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Mustafa Palancıoğlu'nun düzenlediği çölyak farkındalık yemeğinde bir araya geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çölyak dostu Melikgazi, farkını her zaman bizlere hissettiriyor. Başkanımızın gönlümüzde yeri bir başka" diye konuştu.