Çölyak hastası çocukların doğum günü kutlandı

Kocasinan Belediyesi, ‘En Değerli Varlığım Annem Projesi' kapsamında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan çölyak hassasiyeti bulunan 16 yaş altı çocukların temsili doğum günü kutlamasına imza attı. Belediye aracılığıyla Türkiye'de ilk defa böyle bir etkinliğin düzenlendiği programa katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim gayretimiz, toplum içerisinde bizden farklı yaşayan vatandaşlarımızı, Kayseri çatısı altında toplayabilmektir.” dedi.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "En Değerli Varlığım Annem Projesi' kapsamında farklı ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak için kız öğrenciler, anneleriyle birlikte çölyaklı çocuklar için glutensiz pasta yaptı. Hamura elini bulaştırıp kurabiye yapmanın keyfini yaşayan çölyaklı çocukların ve onların keyfine ortak olan liseli ablalarının mutlulukları görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Mutfaktan çıkan çölyaklı çocuklar ve aileleri ile liseli ablaları Gül Park'ta bulunan Kafe Sinan tesisine geçti. Kafe Sinan anlamlı bir etkinliğe mekan sahipliği yaptı ve burada Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan çölyak hassasiyetli 16 yaş altı çocuklar için temsili doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğum günü olan Açelya Yavuz (5) ile birlikte glutensiz pastayı kesti ve tüm çocuklara mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların takdirini kazanan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla tek tek sohbet edip, onlarla yakından ilgilendi. Programda çölyaklı çocukların ailelerinden talepleri dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'i arayarak, onların isteklerini iletti.

Farklı ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çölyakla ilgili hassasiyeti olan 16 yaş altı çocuklarımızın doğum günü kutlamasında bir araya geldik. Geleceğin Türkiye'sinin yapı taşları olan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ‘En Değerli Varlığım Annem Projesi' kapsamında farkındalık oluşturmak için böyle güzel bir etkinliğe imza atmış olması son derece önemli ve anlamlıdır. Özellikle farklı hassasiyeti olan insanların toplum tarafından bilinmesi noktasında bu etkinlikler daha da önemli. Bizim gayretimiz, toplum içerisinde bizden farklı yaşayan vatandaşlarımızı, Kayseri çatısı altında toplayabilmektir. Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretiyoruz. Özellikle alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimizin yanlarında yer alıyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glutensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Çölyaklı aileler ise unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, kendilerine verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kız öğrenciler ve aileler ise hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.