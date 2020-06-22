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Çöp konteynırına çarpan araç metrelerce sürüklendi: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri’de çöp konteynırına çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de çöp konteynırına çarpan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Erciyes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Ersel Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 JJ 289 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynırına çarparak devrildi. Sürüklenen araç metrelerce ileride durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Şükrü Ç. (8), Berra Ç. (9), Ramazan Ç. (12), Kezban Nur Ç. ve Fatma Ç., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Berra Ç. ile Ramazan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasıyla araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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