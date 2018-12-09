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Çöp toplamak için girdiği konteynerde mahsur kaldı

Kayseri’de çöp toplamak istediği yer altındaki konteynere düşen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Kayseri'de çöp toplamak istediği yer altındaki konteynere düşen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki N.Ş., çöp toplamak isterken dengesini kaybedip, yeraltı çöp konteynerine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı.

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