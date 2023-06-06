İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çopuroğlu'ndan Huzurevi Ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinden Cemil Tokmak’ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinden Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutladı.


AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde huzurevi sakinlerinden Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutlayan Çopuroğlu; "Kayserimin güzel insanları ile her fırsatta beraber olmaya gayret ediyoruz. Bugün de kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Kıymetli büyüklerimizden Cemil amcamızın doğum gününü kutladık. Hepsine hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.