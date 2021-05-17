Çopuroğlu'ndan ‘tam kapanma' teşekkürü

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, tam kapanmaya gelen Ramazan ayında teşkilat olarak çalışmalarını sürdüklerini söyleyerek, “Ramazan'ı değerlendirme gayreti içerisinde olduk” dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı açıklamada partinin Ramazan ayındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ramazan ayını değerlendirme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Çopuroğlu, “Allah nasip etti, Ramazan bitti ve bayrama ulaştık. Bizde kendi aramızla Ramazan'da ne yapabiliriz diye istişare ettiğimizde yardımlaşma ve dayanışmanın tavan yaptığı bu dönemde insanların ruh hallerinin empatiye yönelik olmasından dolayı Ramazan'ı değerlendirme gayreti içerisinde olduk. Bu süreçte dikkat etmek istediğimiz bir husus vardı. Bize ulaşan ve bizim bildiğimiz ailelere ulaşmamız gerekirdi. Biz binlerce aileye ulaşmak suretiyle zaman zaman bir simit ve poğaça ile zaman zaman farklı şeylerle küçük ikramlarda bulunduk. Aileleri ziyaret ettik ve talepleri varsa onları dinledik. Özellikle 65 yaş üstünde olan ve sokağa çıkmakta ve fırına dahi gitmekte sıkıntı olan ağabeylerimizin ihtiyaçları görme noktasında çaba sarf ettik. Belediyelerimiz de ciddi çaba sarf ettiler. Bizlerde ziyaretlerimizi eksiksiz olarak tamamlamaya gayret ettik. Özellikle bir konu var ki, Ramazan'da düzenlediğimiz İftara 5 kala programlarımızı yaptık. İftar saatinde evde olması gerekirken sokakta bulunan ve iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımızın olacağını düşünerek bizden önceki başkanlarımızın da uyguladığı bir uygulamayı devam ettirdik. Bunların maddi değeri yoktu ama manevi değeri yüksekti. Bu şekilde ikramlarımız oldu. İftardan hemen sonra televizyon programlarına iştirak ettik. Bu programların ardından da taksi duraklarını ziyaret etti. Hem oradaki atmosferi dinlemek, varsa bizden veya farklı yerlerden talepleri varsa onları dinleme gayreti içerisinde olduk. Birkaç ziyaretten sonra sahur geliyordu ve sahur programları yaptık. Sahur vaktinde götürülen sıcak bir pidenin ciddi manada bir güzelliği oldu. Arkadaşlarımızda bunları hazırlayarak götürdü” ifadelerini kullandı.

Emniyet mensupları unutulmadı

Tam kapanma sürecinde kentin birçok farklı noktasında çalışan polis memurlarını da unutmadıklarını kaydeden Çopuroğlu, “Son dönemde sağlık personellerimizin ciddi gayretlerine ve çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Bir miktar sağlık personeli ön plana çıkıyor olabilir ama emniyet mensupları da var. Bu arkadaşlarımızda soğukta ve sıcakta, iftar ve sahurda devletimizin verdiği talimatlar çerçevesinde şehrimizin değişik noktalarında çalışmalar yapıyor. Onları da ziyaret ettik. Yaptığımız işler sembolik ve parasal değeri olmayan ama sadece hatırlanmak maksatlı yapılan işlerdir. Kimsenin buna ihtiyacı yok ama bir termosun içerisine çay koyup bir simitle ziyaret ettiğiniz zaman maksat gönül almak oluyor. Orada kısa kısa diyaloglar kurmak açısından verimli olduğu kanaatindeyim” dedi.

Şehit annelerinin günü unutulmadı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Tüm dünyada genel olarak kutlanan bir Anneler Günü organizasyonu vardı. Bu günle alakalı teşkilat mensuplarımızla teşkilatımız içerisinde ve şehit annelerini ziyaret etmek suretiyle onlarında bugünde ziyaret ettik. Onlara da sembolik çiçeklerimizi götürdük, dualarını aldık ve gönüllerini almaya çalıştık. Biz bayram namazlarını teşkilat olarak Kayseri'nin en büyük camisi olan Hunat Camii'nde tüm protokol toplanıp bayramlaşma yapılırdı. Salgın sebebiyle bunu farklı camilere paylaştırmak zorunda kaldık. Vekillerimiz ve teşkilat mensuplarımız farklı camilerde bulunmak suretiyle bayramlaşmaya iştirak ettiler. Hemen ertesinde de bir Cuma organizasyonu organize ettik. Vekillerimizi de programa dahil etmek suretiyle yönlendirmiş olduk. Şehit ailelerimizle de önceden randevusunu alarak ziyaret ettik. Oralara giderken de kalabalık gruplarla ziyaretler yapmadık. Ailelerin ziyadesiyle mutlu olduklarını gördük. Korona virüs sürecinde Kayseri'nin tanınan iş adamlarından ve büyüklerinden vefat edenler oldu. Onları tek tek ziyaret ettik. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ağabeyimizi ziyaretimizde duygu dolu anlar yaşadık. Hatıralarımız canlandı. Bizim burada tüm yaptığımız iş pandemi gölgesinde bir yere gidemeyen ve ulaşamayan kişilere ulaşmaya gayret etik. Önümüzdeki süreçte Allah izin verdiği müddetçe bu kıvamda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu süreçten sonra ilimizde daha fazla bakan göreceğiz

Çopuroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Zaman içerisinde farklı bakanlıklarımızın ziyareti oluyor. Tüm Türkiye'de salgın olması sebebiyle var olan iş yükü 3-5 katına çıkmış durumdadır. Sağlık bakanımızla da geçtiğimiz günlerde Ankara'da konuştuk ve bu konuyu da gündeme getirdik. Kayseri'de yapılması gereken projeler var. Bunlarla alakalı kanaatimizi dile getirdik ve Kayseri'ye davet ettik. Salgınla alakalı biraz geriye gidiş olursa bugünden sonra daha çok göreceğiz. Bakan görürken de Kayseri'den de bir takım işlerin sözünü de alacağız. Ankara'ya her gittiğimiz de hem bizim hem de vekillerimizin gayretleri devam ediyor. Pandemi biraz daha yumuşadıktan sonra inşallah bundan sonraki süreçte daha çok bakan, daha çok ziyaret göreceğiz.”