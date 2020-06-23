Hes Kablo Kayserispor'un Rumen oyuncusu Cristian Sapunaru cezasını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ligin 28.haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cristian Sapunaru bu hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyecek. Ligin 27. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Cristian Sapunaru, Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak.