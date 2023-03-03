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Cübbeli Ahmet Hoca'ya Kayserispor forması hediye edildi

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Kayserispor forması hediye edildi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Kayserispor forması hediye edildi.


İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden olan ve halk arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar tarafından Kayserispor forması hediye edildi. Avukat Akpınar, "Değerli müvekkilimiz Cübbeli Ahmet Hocamıza Kayserispor'umuza gönülden desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.

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