İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cuma vaazında ticarette dürüstlük anlatıldı

Kayseri’de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma öncesi verilen vaazda ticarette dürüstlük anlatıldı.

Kayseri'de Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cuma öncesi verilen vaazda ticarette dürüstlük anlatıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Gönül hazinelerimizin, insanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması, günümüz fertleriyle buluşması için 2021 senesini Ahi Evran Yılı olarak ilan ettik” sözleriyle 2021 yılını Ahi Evran yılı ilan etmesi ile birlikte Kayseri'de programlar düzenleniyor. Programlar kapsamında Cuma namazı öncesi verilen vaazlarda cemaate ticarette dürüst olunması ve hileden uzak durulmasından bahsedildi.


Kent genelindeki bütün camilerde ticarette ahilik geleneğinin getirdiği değerler belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.